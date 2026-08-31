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Adıyaman'da İnşaatta İşçi, Yüksekten Düşen Fayansla Yaralandı

Adıyaman'da İnşaatta İşçi, Yüksekten Düşen Fayansla Yaralandı
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Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan Hamza Salem Ahmed S., yüksekten düşen fayansın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da bir inşaatta çalışan işçi, yüksekten düşen fayansın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Hamza Salem Ahmed S.'nin başına, yüksekten düşen fayans isabet etti. Olayda kafasından yaralanan işçi için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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