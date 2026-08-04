Haberler

Alkollü sürücüden gazeteciye tehdit: 'Plakasını, aracını çekin görüşürüz'

Alkollü sürücüden gazeteciye tehdit: 'Plakasını, aracını çekin görüşürüz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 1,1 promil alkolle yakalanan sürücü T.A.'ya 25 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Sürücü ve yakınları, kendilerini görüntüleyen basın mensubunu tehdit ederek, 'Plakasını, aracını çekin, görüşürüz' dedi.

Eskişehir'de 1,1 promil alkolle yakalanan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubunu hedef alarak yakınlarına, "Plakasını, aracını çekin görüşürüz" diye tehdit etti.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Sivas Kongresi Bulvarı üzerinde dün gece saatlerinde denetim yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, T.A. idaresindeki 26 ALZ 538 plakalı Tofaş marka otomobili durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücü T.A.'nın 1,1 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmak ve ilgili diğer maddelerden toplamda 25 bin TL idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

"Plakasını, aracını çekin bakalım görüşürüz"

İşlemler sırasında olay yerine gelen sürücünün yakınları, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna sert tepki gösterdi. Elinde ceza tutanağı bulunan alkollü sürücünün yakını, gazeteciye, "Çek, nereye kadar çekeceksin. Sen kimsin de çekiyorsun ki" sözleriyle çıkıştı. Tepkilerin ardından alkollü sürücü T.A. ise yakınlarına talimat vererek, "Plakasını, aracını çekin, görüşürüz" dedi. Basın mensubunu cep telefonlarıyla kayda alan şahıslar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Kayseri’de yolcu otobüsü yan yattı, kazada 20 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yaralı var
34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

Anıtkabir ziyaretleri gündem oldu! Fotoğraftaki detay duygulandırdı
Gece kulübü çıkışında ortalık karıştı: Sarhoşların o halleri kamerada

Gece kulübü çıkışında ortalık karıştı: Sarhoşların o halleri kamerada
Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi

İzne çıktı, bir daha dönmedi! İmamın evinden çıkanlar pes dedirtti
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor