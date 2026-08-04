Alkollü sürücüden gazeteciye tehdit: 'Plakasını, aracını çekin görüşürüz'

Eskişehir'de 1,1 promil alkolle yakalanan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubunu hedef alarak yakınlarına, "Plakasını, aracını çekin görüşürüz" diye tehdit etti.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Sivas Kongresi Bulvarı üzerinde dün gece saatlerinde denetim yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, T.A. idaresindeki 26 ALZ 538 plakalı Tofaş marka otomobili durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücü T.A.'nın 1,1 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmak ve ilgili diğer maddelerden toplamda 25 bin TL idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

"Plakasını, aracını çekin bakalım görüşürüz"

İşlemler sırasında olay yerine gelen sürücünün yakınları, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna sert tepki gösterdi. Elinde ceza tutanağı bulunan alkollü sürücünün yakını, gazeteciye, "Çek, nereye kadar çekeceksin. Sen kimsin de çekiyorsun ki" sözleriyle çıkıştı. Tepkilerin ardından alkollü sürücü T.A. ise yakınlarına talimat vererek, "Plakasını, aracını çekin, görüşürüz" dedi. Basın mensubunu cep telefonlarıyla kayda alan şahıslar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı