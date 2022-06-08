Basın Ekspres'te yolun karşına geçmeye çalışan adam araba çarpması sonucu hayatını kaybetti - Haberler

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Basın Ekspres'te yolun karşına geçmeye çalışan adam araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Basın Ekspres'te yolun karşına geçmeye çalışan adam araba çarpması sonucu hayatını kaybetti Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü Basın Ekspres İkitelli istikametinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı.

Basın Ekspres'te yolun karşına geçmeye çalışan adam araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü

İSTANBUL - Basın Ekspres İkitelli istikametinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza bu akşam saat 23.30 sıralarında Basın Ekspres Bağcılar mevkii İkitelli istikametinde yaşandı. Üstünden kimlik çıkmayan bir adam, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yol üzerinde seyir halinde olan 34 DVY 881 plakalı araç duramayarak yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yolda çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri de kazanın yaşandığı yolda incelemelerde bulundu. Kazanın yaşandığı Basın Ekspres İkitelli istikametinde yoğunluk oluştu kazaya karışan aracın ve cesedin kaldırılmasının ardından trafik akışı da normale döndü.

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa

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