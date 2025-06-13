Basın Ekspres'te Motosiklet Otomobile Çarptı

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Basın Ekspres'te Motosiklet Otomobile Çarptı
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İstanbul Basın Ekspres yolunda motosiklet sürücüsü, aniden duran otomobile çarptı. O anlar başka bir sürücünün kameralarına yansıdı, motosikletli yaralandı.

Basın Ekspres'te motosiklet otomobile arkadan çarptı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Basın Ekspres yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aniden duran otomobile çarptı. Havaya savrulan motosikletlinin o anları bir başka sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aniden durdu. Arkasından ilerleyen motosikletli ise kontrolünü kaybederek otomobile çarptı. Motosikletli çarpmanın etkisiyle otomobilin üstüne savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar bir başka sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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