Başıboş tay trafiği birbirine kattı

DÜZCE - Düzce'de başıboş tay trafiği tehlikeye düşürdü.

Necmi Hoşver Caddesinde yola çıkan başıboş tay trafiği tehlikeye düşürdü. Tayı gören sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için dikkatle ilerledi. Bir süre trafikte ilerleyen tay, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Bu anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.