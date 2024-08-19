Başıboş sokak köpekleri başka bir köpeği parçaladı: Dehşet anları kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gruplar halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri, başka bir köpeği parçaladı.

Çerkezköy'ün esnaflarından olan Mehmet Keleş'in Golden cinsi köpeği, gruplar halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri tarafından parçalandı.

Haber alamayınca kameraları inceledi

Edinilen bilgilere göre Mehmet Keleş, uzun süre haber alamadığı köpeği Leo'yu bulmak için geriye dönük güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Uzun bir takibin ardından Keleş, cins köpeği Leo'nun gruplar halinde dolaşan başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradığını gördü. Köpeğinin durumuna bakmak için saldırı yapılan alanda incelemelerde bulunan Keleş, köpeği Leo'nun yaklaşık 50 metre aşağıda ormanlık alanda parçalanmış halde olduğunu gördü. Durumun dehşet verici olduğunu ifade eden Keleş, yaşadığı şoku atlatmasının ardından köpeğini gömdü.

Daha önce de saldırıya uğramış

Leo isimli cins köpek daha önce de başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramış. Sahibi tarafından yaklaşık 1 buçuk aylık tedavisinin ardından hemcinsleri karşısında yeniden saldırıya uğrayan köpek öldü.