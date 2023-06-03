Başıboş sokak köpeğinin önüne atladığı kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı

Elazığ - Baskil Karayolu Sütlüce köyü mevkiinde M.G. idaresindeki kamyonet, yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarptıktan sonra şarampole uçtu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken köpek ise telef oldu. Yoldan geçen ve kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.