Haberler

Silopi'de Köpek Saldırısı: Baba ve Amca Canını Ortaya Koydu

Silopi'de Köpek Saldırısı: Baba ve Amca Canını Ortaya Koydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak’ın Silopi ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin küçük bir çocuğa saldırdığı anlar yürekleri ağza getirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin küçük bir çocuğa saldırdığı anlar yürekleri ağza getirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, köpeklerin hedefi olan çocuk, babası ve amcasının saniyeler içinde yaptığı müdahaleyle son anda kurtarıldı. Korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Silopi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta tek başına yürüyen küçük çocuk, bir anda başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Üzerine doğru koşan köpeklerden kaçmaya çalışan çocuk büyük panik yaşarken, çevrede bulunan babası ve amcası durumu fark ederek hızla çocuğun yardımına koştu. Can havliyle çocuğa ulaşan baba ve amca, saldırgan köpekleri uzaklaştırarak küçük çocuğu güvenli alana aldı. Soğukkanlı ve hızlı müdahale sayesinde muhtemel bir facianın önüne geçildi. Yaşanan dehşet anları, çevrede faaliyet gösteren bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, başıboş köpeklerin küçük çocuğa doğru koştuğu, çocuğun korkuyla kaçmaya çalıştığı, ardından babası ve amcasının koşarak müdahale edip köpekleri uzaklaştırdığı anlar açık şekilde görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Dünyaca ünlü mobilya mağazasında skandal görüntü
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına geçti

Jürgen Klopp sahalara geri döndü! İşte yeni takımı
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor

e-Devlet'e akın var! Uyarı sonrası herkes aynı ekranı kontrol ediyor
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme

YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme