Kırşehir'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı

2020 Nisan ayında 4 yaşındaki bir çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği Kırşehir'de benzer bir olay daha yaşandı. Merkez Yenice mahallesinde bir çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kurtulmak için çıktığı aracın camının kırılmasıyla ciddi şekilde yaralanan çocuk olay sırasında da büyük korku yaşadı.

Türkiye'de başıboş köpeklerin saldırılarına dair haberler art arda gelmeye devam ediyor. Nisan 2020'de 4 yaşındaki bir çocuğun köpek saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdiği Kırşehir'de, korkunç bir olay daha yaşandı.

BOŞ ARAZİDEN BİR ANDA ÖNÜNE FIRLADILAR

Merkez Yenice Mahallesi'nde bir çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Boş araziden bir anda önüne fırlayan iki köpekten korkarak can havliyle bir aracın üzerine çıkan çocuk hiç beklemediği bir kaza yaşadı.

ARACIN CAMI KIRILINCA CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Korkuyla çıktığı otomobilin üstünde camın ağırlığına dayanamayarak kırılmasıyla ciddi şekilde yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olayın vahameti güvenlik kameralarına anbean yansıdı.