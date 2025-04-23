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Başıboş Ata Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde, başıboş bir ata çarpan otomobil takla atarak hurdaya döndü. Yolcu koltuğundaki kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başıboş ata çarpan otomobil takla atarak hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün aniden yola fırlayan başıboş ata çarpması sonucu, yolcu koltuğunda oturan kişi hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin çarptığı başıboş at ise telef oldu.

Kaza, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadık Aydoğdu idaresindeki 07 CAR 165 plakalı Honda marka otomobil Çivril yönünden Dinar istikametine doğru seyir halindeyken yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Sürücünün fark edemediği at, çarpmanın etkisiyle aracın tavanını çökertti. Şiddetli çarpmanın ardından başıboş at, metrelerce sürüklenerek telef oldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan Sadık Aydoğdu'yu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Sadık Aydoğdu'yu olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çivril Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Araçta bulunan yolcu Resul Yeşilyurt ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yolcu Resul Yeşilyurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT ÇAKIR - 3.Sayfa
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