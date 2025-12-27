Haberler

Başakşehir'de 1 kişinin öldüğü yangının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Güncelleme:
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 51 yaşındaki Abdullah Damkacı hayatını kaybetti. Yangının çıkış anına ait güvenlik kameraları görüntüleri olayı gözler önüne serdi. Patlama sırasında iş yeri sahibinin canını kurtardığı, Damkacı'nın ise içeride mahsur kaldığı belirtildi.

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ve detaylar ortaya çıktı. Yangında yaşamını yitiren kişinin, iş yerine ziyarete geldiği arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada patlamayla alevlerin arasında kaldığı öğrenildi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde patlama anı ve iş yeri sahibinin kendini son anda dışarı atma anı saniye saniye yer aldı.

Yangın, gece saatlerinde Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanında çıkmış, Abdullah Damkacı (51) hayatını kaybetmişti. Edinilen yeni bilgilere göre, Abdullah Damkacı'nın o sırada iş yeri sahibine ziyarete geldiği ve birlikte oturdukları sırada patlama meydana geldiği öğrenildi. Patlama sonrası alevler kısa sürede binayı sararken iş yeri sahibi kendisini dışarı atmayı başardı, Abdullah Damkacı ise içeride mahsur kalarak yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde yanan iş yerinde oluşan hasar, facianın boyutunu gözler önüne serdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise yangından dakikalar önce bir aracın sokağa girdiği, ardından patlama sesleriyle birlikte dumanların yükseldiği ve iş yeri sahibinin koşarak dışarı çıktığı anlar net şekilde görülüyor.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden incelemelerini sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
