Başakşehir'deki vale cinayeti davasının görülmesine devam edildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hırsızlara engel olmaya çalışırken vurularak öldürülen vale Ogün Tekin cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Adliye önünde açıklama yapan Tekin'in acılı ailesi, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Başakşehir'de 19 Ağustos 2023 tarihinde kafelerin ortak kullanımındaki otoparka gelerek, dolaptan araç anahtarlarını çalmak isteyen hırsızları durdurmak isterken vurularak öldürülen vale Ogün Tekin (23) cinayetine ilişkin 7 sanıklı davanın görülmesine geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya olay sonrası karıştıkları başka bir suçtan tutuklanan aralarında Mikail ve Cebrail Erdem kardeşlerin de bulunduğu 5 sanık ve tutuksuz 2 sanık ile Tekin'in müşteki anne, babası hazır bulundu. Duruşmaya, tarafların avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep etti.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olaya ilişkin dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve diğer eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

"Hastaneye gittiğimde evladımı çöp gibi atmışlardı, gitmişlerdi"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamalarda bulunan Ogün Tekin'in annesi Hicran Tekin, "Benim evladımı öldürdüler hırsızlar, katiller, caniler. Oğlum orada çalışıyordu. Geliyorlar, anahtarları çalıyorlar, o da peşinden gidiyor. Emanete ihanet etmiyor. Peşinden geliyorlar onu haince çıkartıp vuruyorlar. Evladımı benden kopartıyorlar, alıyorlar. Ben bunların en ağır cezayı almasını istiyorum, çünkü ben artık dayanamıyorum. 2 senedir adliye önüne geldiğimde dizlerim tutmuyor, yoruldum artık. Olay günü evladımı kaldırdım, giyindi, süslendi, gitti işine. Öğlen kayınım aradı, 'Ogün'e bir şey mi oldu?, vurulmuş mu, hastaneye mi kaldırdılar?' dedi. Hastaneye gittiğimde evladımı çöp gibi atmışlardı, gitmişlerdi. Hiç kimse yoktu iş yerinden, bir can öyle kolaymış demek ki" diye konuştu.

Acılı baba müşteki Ergin Tekin ise, "Adalet yerini bulsun, adalet istiyoruz. Bu katiller dışarıda gezmesinler. Çocuğumun vurulduğu akşam bu katillerin resimleri geldi bize. Mikail ve Cebrail Erdem yaptı, ikiz kardeşler. Gerçekten de yakalanınca bu ikisi çıktı. Delillerde de mevcut. Videoları, kameraları, araç değiştirirken her şey mevcut ama neden serbest bırakılıyor biz bunu anlayamadık. Bize haber geldi. 'Oğlun vuruldu hastanede yanına gidin' biz de hastaneye gittik. Çocuğum vefat etmiş, yanında kimse yoktu. Sadece bir bekçi, bir polis vardı" ifadelerini kullandı.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, vefat eden Ogün Tekin 'maktul', maktulün babası Ergin Tekin 'müşteki', Baran Polat, Bilal Sündük, Cebrail Erdem'in de aralarında bulunduğu 10 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, olay günü 22.30 sıralarında kafelerin ve eğlence mekanlarının ortak kullandığı otoparka siyah renkli Volkswagen marka bir otomobilin girdiği, aracın bir süre otopark içerisinde dolaştığı, aracın içerisindekilerin etrafı kontrol ettikleri, bir şahsın aşağı inerek, vale dolabına yöneldiği, dolaptan birkaç anahtar alarak araca doğru koştuğu, maktul Ogün Tekin'in durumu fark etmesi üzerine şüphelilerin olduğu tarafa koştuğu, Tekin'in araca ulaştığı sırada araçtan cam açılmadan ve kimse inmeden cama doğru Tekin'in göğüs kısmına iki el ateş edildiği ve Tekin'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Valeyi suç delillerini yok etme ve yakalanmamak için öldürdükleri belirlendi

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin olay yerine geldiği araç plakasının sahte olduğu, tek yumurta ikizleri olan Mikail Erdem ve Cebrail Erdem'in birlikte hareket edip, çok sayıda oto hırsızlığı ve yağma suçlarını gerçekleştiren şahıslar olduğu, diğer şüphelilerin de bunlarla birlikte hareket edebileceği, kolluk tarafından istihbarı çalışmalarla tespit edildiği, ayrıca şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarının belirlendiği anlatıldı.

Şüphelilerin olay sonrası saklanmak için Bilal Sündük isimli şüpheliden yardım aldıklarının belirtildiği iddianamede, Sündük'ün de olay sonrası yakalandığı, adresinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildiği, şüphelilerin maktul valeyi suç delillerini yok etme ve yakalanmamak için öldürerek, suç delillerini yok ettikleri ve kasten öldürme suçunu işledikleri bilgisine yer verildi.

4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İddianamede, şüpheliler Baran Polat, Cebrail Erdem, Mikail Erdem, Yakup Yıldırım hakkında, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma' suçundan 2'şer yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Şüpheliler Bilal Sündük ve Furkan Başli, Murat Erden, Murat Tatlı, Özcan Tuaç, Serdest Çelebi, hakkında ise 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçuna yardım etme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. - İSTANBUL