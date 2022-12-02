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Başakşehir'de yük asansörü işçinin üzerine düştü

3. Sayfa Haberleri

Başakşehir sanayi sitesinde yük asansörü bir işçinin üzerine düştü. İşçi asansörün altında kalarak yaralanırken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasın yansıdı.

Sabah saatlerinde Başakşehir'de bulunan Tümsan Sanayi Sitesi'nde 5 katlı bir işyerine yük taşımak için kurulan asansörün halatı koptu.

İŞÇİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Asansör, o esnada orada bulunan işçinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı işçi daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Kaza sonrasında yaşananlar ve işçinin ambulansa bindirilme anı cep telefonu kamerası ile anbean böyle görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Haberler

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