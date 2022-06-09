Başakşehir'de yol verme tartışmasında iş yerine kadar takip edip kurşun yağdırdı - Haberler

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Başakşehir'de yol verme tartışmasında iş yerine kadar takip edip kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Başakşehir'de yol verme tartışmasında iş yerine kadar takip edip kurşun yağdırdı

Başakşehir'de yol verme tartışmasına giren bir kişi, takip ettiği sürücüyü iş yerinde darbetti.

Başakşehir'de yol verme tartışmasına giren bir kişi, takip ettiği sürücüyü iş yerinde darbetti. Bir süre sonra pompalı tüfekle geri gelen saldırgan kurşun yağdırırken saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, 19 Mayıs Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan D., Süzer Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken, ticari bir aracın sürücüsü ile yol verme tartışmasına girdi. Tartışma sonrası ticari aracı kullanan ve ismi henüz bilinmeyen sürücü yoluna devam ederek çalıştığı marketin deposuna gitti. Furkan D., tartışma yaşadığı sürücüyü iş yerine kadar takip etti. Sonrasında ise Furkan D. ve beraberindeki arkadaşları, sürücüyü darbederek olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra saldırgan Furkan D., tekrar marketin deposunun otoparkına gelerek, pompalı tüfekle market çalışanlarına doğru 9 el ateş açtı. Yaşanan silahlı saldırı anı kameralar yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsü Furkan D.'nin, marketin deposuna gelerek, pompalı tüfekle market çalışanlarına doğru ateş ettiği görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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