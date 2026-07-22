Haberler

Trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin TL ceza

Trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de trafikte tartışan iki sürücü, araçlarından inip saldırıya yönelince toplam 360 bin TL para cezası aldı. Ehliyetlerine 60 gün el konuldu, araçları trafikten men edildi.

Başakşehir'de trafikte yaşanan tartışmada araçlarından inerek saldırı amacıyla hareket ettikleri tespit edilen iki sürücüye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülerin araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlarından inip birbirlerine hakarette bulunan taraflardan birinin şikayeti üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, 34 LAD 436 plakalı aracın sürücüsünün Akın A., 34 NLH 338 plakalı aracın sürücüsünün ise Abdulfattah U. olduğu tespit edildi.

İki sürücüye toplam 360 bin TL ceza

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, saldırı amacıyla araçtan indikleri tespit edilen Akın A. ve Abdulfattah U.'a ayrı ayrı 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Böylece iki sürücüye toplam 360 bin TL cezai işlem gerçekleştirildi. Her iki sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı

İstanbul'dan yola çıkan otobüste korkunç kaza! Onlarca yaralı var
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar

Başkentte hareketli saatler! Gece yarısı art arda patlamalar yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu: Çaresizliğimden faydalandı

16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu
Acun Ilıcalı, TFF 1. Lig'den Premier Lig'e transfer yapıyor

Herkes yıldız beklerken TFF 1. Lig'den Premier Lig'e transfer yapıyor
Türkiye'ye yayılıyor! Dev etçil çekirgeler Başkent'te görüldü

Türkiye'ye yayılıyor! Dev etçil çekirgeler Başkent'te görüldü
Herkes aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam

Her Fenerbahçeli aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı

Falçatayla dehşet saçan cani kıskıvrak yakalandı! Bakın kim çıktı
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu

Motosiklet üzerindeyken saldırıya uğradı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu