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Başakşehir'de Tır Çarpan Kişi Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de Tır Çarpan Kişi Hayatını Kaybetti
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İstanbul Başakşehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın isminin Yakup Altınboğa olduğu belirlendi. Tır şoförü gözaltına alındı.

Başakşehir'de yolun karşısına geçerken tır çaptı: Olay yerinde hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Tırın altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybederken, şoför polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Sultangazi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Altınboğa isimli kişi cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada seyir halinde olan 54 RA 054 plakalı tırın altında kaldı. Tır şoförünün fark etmediği kişi, bir müddet sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe tamamen kapatıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından tır şoförü gözaltına alınırken, Yakup Altınboğa isimli kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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