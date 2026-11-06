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Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yola devrildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yola devrildi.

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yola devrildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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