Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yola devrildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yola devrildi.
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yola devrildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı