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Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları yeni kutuyla yeniden piyasaya sürmüşler! 11 ilde operasyon: 21 tutuklama

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Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları yeni kutuyla yeniden piyasaya sürmüşler! 11 ilde operasyon: 21 tutuklama Haber Videosunu İzle
Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları yeni kutuyla yeniden piyasaya sürmüşler! 11 ilde operasyon: 21 tutuklama
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İstanbul merkezli 11 ilde, hastane ve eczanelerden topladıkları son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kutu ve prospektüslerini değiştirip yeniden piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 650 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Gözaltına alınan 24 kişiden 21'i tutuklandı.

İstanbul'da, hastane ve eczanelerden temin ettikleri son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kutu ve prospektüslerini değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 21 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HESAPLARDA 650 MİLYON LİRALIK HAREKET

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçları yasa dışı yollarla temin ederek yeniden piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Hastane ve eczanelerden aldıkları ilaçların kutu ve prospektüslerini değiştirdikleri belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 650 milyon liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ve dokümanın yanı sıra 300 bin lira, 54 bin euro, 110 bin dolar, 110 gram altın, 5 bilezik ve 3 altın ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilenler İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli 4 Kasım'da geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 21 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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