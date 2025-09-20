Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.
Başakşehir'de Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Başakşehir ilçesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa