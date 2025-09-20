Haberler

Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Başakşehir ilçesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

