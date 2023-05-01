- Başakşehir'de platonik aşk cinayeti, aşık olduğu kadını sokak ortasında öldürüp intihar etti Başakşehir'de yabancı uyruklu şahıs aynı iş yerinde platonik aşık olduğu kadını sokak ortasına öldürüp, kendi kafasın sıktı.

- Başakşehir'de platonik aşk cinayeti, aşık olduğu kadını sokak ortasında öldürüp intihar etti

İSTANBUL - Başakşehir'de yabancı uyruklu şahıs aynı iş yerinde platonik aşık olduğu kadını sokak ortasına öldürüp, kendi kafasın sıktı.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki yabancı uyruklu genç, aynı iş yerinde çalıştığı ve platonik aşık olduğu A.U,(23)'ün evinin önüne gitti. Genç kızı kapının önüne çağıran şahıs, önce kıza daha sonra ise kendisine silah ile ateş etti. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yabancı uyruklu gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini A.U'nun ise yaralı olduğunu tespit etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdehalelere rağmen kurtulamadı. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.