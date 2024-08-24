Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı

Başakşehir'de kapalı pazar alanında sebze meyve satan pazarcılar arasında çıkan yer tartışması kavgaya döndü. Çıkan kavgada silahını ateşleyen Y.G, 21 yaşındaki E.G'yi sırtından yaralanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YER KAVGASI, ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kapalı pazar yerine tezgahlarını kuran pazarcılar arasında yer işgali nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Pazarcıların birbirine girdiği kavgada, Y.G isimli şüpheli vatandaşların da olduğu pazar yerinde defalarca silahını ateşledi.

GENÇ PAZARCI SIRTINDAN VURULDU

21 yaşındaki pazarcı E.G., sırtından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Başakşehir'de kapalı Pazar alanında sebze meyve satan pazarcılar arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönmüş, taraflardan birisi ise diğer pazarcıya silahla ateş açarak yaraladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.