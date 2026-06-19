Başakşehir'de gölete düşen çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı
Başakşehir Millet Bahçesi'nde gölete düşen otizmli kız çocuğu, güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Başakşehir'de gölete düşen otizmli çocuğu, güvenlik görevlisi kurtardı.
Olay, Başakşehir Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otizmli kız çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle gölete düşerek, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden güvenlik görevlisi hemen suya atlayarak kızı kurtardı. İlk müdahalesi güvenlik görevlileri tarafından yapılan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı