Başakşehir'de Motosikletli, Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Başakşehir ilçesi çevre yolu Bahçeşehir mevkiinde seyreden bir kamyonu sollamaya çalışan motosikletli, zincirleme kazaya neden oldu. Kamyonun çarptığı motosikletli yola savrulurken, trafiğin aniden durmasıyla arkadan gelen mikser de önünde bulunan araçlara çarptı. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında Başakşehir çevre yolu Bahçeşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritte seyreden kamyonu emniyet şeridinden sollamaya çalışan bir motosiklet sürücüsü, manevranın ardından kamyonun önüne geçti. Kamyon, sollama esnasında motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü orta şeride savruldu. Motosikletlinin yola düşmesiyle birlikte trafiğin bir anda durması üzerine, arkadan gelen mikser önündeki araçlara çarptı. Zincirleme kazada yol bir süre trafiğe kapandı. Yaşanan kaza anı ve trafikteki panik başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL