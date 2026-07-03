Motosikletli saldırganlar yol kenarında bekleyen gruba ateş açtı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde motosikletle gelen iki kişi, yol kenarında bekleyen bir gruba silahla ateş açtı. Şans eseri yaralananın olmadığı saldırı anı, silah seslerini duyarak pencereye çıkan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Başakşehir Başak Mahallesi 4. Etap 1. Kısım yanında gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında bekleyen bir grubun yanından motosikletle geçen iki kişiden arka koltukta bulunan şüpheli, tabancayla gruba doğru peş peşe ateş açtı. Saldırının ardından motosikletli şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki bir vatandaş ise evinin camına çıkarak cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti. Görüntülerde motosikletle grubun yanından geçen iki kişiden arka koltukta oturan saldırganın silahını çıkararak gruba doğru ateş ettiği anlar yer aldı. Silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı