Haberler

Başakşehir'de işletmeyi kurşunlayan motosikletliler suçüstü yakalandı

Başakşehir'de işletmeyi kurşunlayan motosikletliler suçüstü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de gece saatlerinde motosikletle bir işletmeyi kurşunlayan 2 şüpheli, gece bekçileri tarafından fark edilerek suçüstü yakalandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de gece saatlerinde motosiklet ile dükkan kurşunlayan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, sabaha karşı Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Etap'ta yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde daha önce tehdit aldığı söylenen bir işletmenin önüne motosikletli 2 şahıs geldi. İşletmeyi silahla hedef alan şahısları fark eden gece bekçileri, şahıslara dur ihtarında bulundu. Kaçmak isteyen şahıslar bekçilerce yakalandı. Ölen ya da yaralanan olmazken şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Karagümrük'ten Emre Mor iddialarına yanıt

Emre Mor'un hayalleri yine suya düştü!
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu

Sadece 1 ayda 101 kişi aynı nedenden öldü
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

İsrail durmuyor! Gözaltına alınan ünlü isim için yeni karar
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı

Şahane! Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle rekor kırdı
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi