Başakşehir'de motosiklet kazası: 1 ölü

Başakşehir'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah Esenkent-Bahçeşehir yolunda yaşandı. Ara sokaktan manevra yaparak caddeye çıkan A.Ö. (58) idaresindeki motosiklet, caddede seyir halinde olan ve süratli olduğu öne sürülen başka bir motosikletle çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü A.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı