Metroda taciz edip serbest kaldı, başka bir tacizden gözaltına alındı

İstanbul Başakşehir'de bir şahıs, metroda genç bir kızı taciz etti. Daha sonra olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Daha sonra başka bir taciz olayından gözaltına alınan şahsın bir markette 1'i çocuk 2 kişiyi daha taciz ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

GENÇ KIZIN KARŞISINDA CİNSEL ORGANINI ÇIKARDI

Başakşehir'de 27 Nisan'da sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Z.B. adlı genç kız, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kaldı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartan şahsı fark eden genç kız, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

YAKALANDI, SERBEST KALDI, TEKRAR YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlenmiş, kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (55) isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, yeniden taciz suçundan gözaltına alındı.

MARKETTEKİ TACİZ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Şahsın girdiği markette 1'i çocuk 2 kişiyi daha taciz ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada M.G.'nin geçmişte cinsel istismardan 2 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.