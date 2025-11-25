Başakşehir'de Klima Hırsızlığı Aydınlatıldı

Başakşehir'de geçtiğimiz gün yaşanan klima hırsızlığı kısa sürede aydınlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada çalıntı klimaları satışa çıkaran 4 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Kasım 2025 tarihinde Altınşehir Mahallesi'nde bir iş yerinden çok sayıda klima motoru ve malzeme çalındı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, çalınan klima motorlarının H.K. (31) isimli şahıs tarafından satışa çıkarıldığı belirlendi.

Ekipler, satışa konulan malzemelerin Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste saklandığını tespit etti. Adrese yapılan baskında H.K. ile birlikte N.T. (43), E.C. (32) ve E.C. (31) isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramada çalınan klima motorları ve malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL