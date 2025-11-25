Haberler

Başakşehir'de Klima Hırsızlığı Aydınlatıldı

Güncelleme:
Başakşehir'de bir iş yerinden çalınan klima motorları ve malzemeleri satan dört kişi, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.K. ve diğer üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Başakşehir'de geçtiğimiz gün yaşanan klima hırsızlığı kısa sürede aydınlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada çalıntı klimaları satışa çıkaran 4 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Kasım 2025 tarihinde Altınşehir Mahallesi'nde bir iş yerinden çok sayıda klima motoru ve malzeme çalındı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, çalınan klima motorlarının H.K. (31) isimli şahıs tarafından satışa çıkarıldığı belirlendi.

Ekipler, satışa konulan malzemelerin Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste saklandığını tespit etti. Adrese yapılan baskında H.K. ile birlikte N.T. (43), E.C. (32) ve E.C. (31) isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramada çalınan klima motorları ve malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
