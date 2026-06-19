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Başakşehir'de bir kadın boş arazide taşla öldürülmüş halde bulundu

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İstanbul Başakşehir'de boş arazide kafası taşla vurularak öldürülen Sultan Ç.'nin cenazesi Adli Tıp'a götürülürken, olayla ilgili nişanlısı V.Ç. gözaltına alındı.

İstanbul Başakşehir'de bir kadın, boş arazide kafasına taşla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili kadının nişanlısı gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şahintepe'de cadde üzerindeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının kafasının taşla vurularak öldüğü belirlendi. Yapılan çalışmalarda cesedin Sultan Ç.'ye (34) ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sultan Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Konu ile ilgili Sultan Ç.'nin nişanlısı olduğu öğrenilen V.Ç. polis ekiplerinde gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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