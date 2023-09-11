Evli ve 2 çocuk babası şahıs, kendisini yatak odasına kilitleyip intihar etti

İstanbul Başakşehir'de evli ve 2 çocuk babası Sedat A. yatak odasının kapısını kilitledikten sonra silahını alnına dayayıp ateşledi. Silah sesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsın cansız bedeniyle karşılaşırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başakşehir'de evli ve iki çocuk babası bir şahıs, odasının kapısını kilitleyip kendini başından vurarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

YATAK ODASININ KAPISINI KİLİTLEYİP KENDİNİ VURDU

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası Sedat A. yatak odasının kapısını kilitledikten sonra eline aldığı silahla kafasına ateş etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Silah sesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Sedat A.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.