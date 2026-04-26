Haberler

Başakşehir'de Açıktan Hırsızlık Yapan Şüpheli Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de hırsızlık yaptığı tespit edilen 21 yaşındaki A.H.Ç., polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından aracının lastikleri indirilerek yakalanan şüpheliye 330 bin TL idari para cezası uygulandı. Üzerinde hırsızlık malı olduğu değerlendirilen para ve telefonlar ele geçirilirken, şüpheli "açıktan hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Başakşehir'de dün sabah saatlerinde açıktan hırsızlık yaptığı tespit edilen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 21 yaşındaki A.H.Ç., kısa süren kovalamacanın ardından aracının lastiklerinin indirilmesiyle yakalandı. Şüpheliye 330 bin TL idari para cezası uygulanırken, "açıktan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olay dün sabah saatlerinde Başakşehir, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açıktan hırsızlık yaptığı belirlenen A.H.Ç., şüpheli hareketleri üzerine polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, otomobille kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri aracın lastiklerini indirerek şüpheliyi yakaladı.

330 bin TL idari para cezası kesildi

Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 2 cep telefonu ile 17 bin 330 TL, 320 Amerikan doları ve 80 euro ele geçirildi. Öte yandan açıktan hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan A.H.Ç.'ye polisin "dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve makas atmak suçlarından toplam 330 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüphelinin kullandığı 34 MVY 998 plakalı araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin, bugün "açıktan hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

