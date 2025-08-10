Başakşehir'de Dükkan Önünde Yaşanan Darp Olayı Kamerada

Başakşehir'de dükkanlarının önüne bidon bırakılmasına kızan baba ve oğlu, yaşlı kadını darp etti. Yaşlı kadın itip kakılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Sahintepe'de 7 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın önüne bırakılan "mavi bidon" nedeniyle binada oturan 70 yaşındaki kadınla, baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Dükkanın önüne bidonların bırakılmasına kızan kişi, apartmanın kapısını tekmeledi. Yukarıdan bir bardak atılırken, bidonlarını deviren şahıs ve babası, aşağı inen yaşlı kadını darp etti. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki şüphelinin apartman önünde bağrışmaların ardından camları kırdığı, kadının merdivenlerden inmesiyle birlikte itiş kakış yaşandığı görülüyor. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar kısa süreliğine ayrılırken, olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL