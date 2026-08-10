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Başakşehir'de Drone Destekli Trafik Denetimi: 667 Bin TL Ceza

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Başakşehir’de polis ekipleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 423 kişi ile 347 otomobil ve 54 motosiklet sorgulandı.

Başakşehir'de polis ekipleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 423 kişi ile 347 otomobil ve 54 motosiklet sorgulandı. Çok sayıda trafik ihlalinin tespit edildiği denetimlerde toplam 667 bin 861 lira idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik Hürriyet Bulvarı ile Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi üzerinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler havadan da takip edildi.

Denetimler kapsamında 423 kişi, 347 araç ve 54 motosiklet sorgulandı. Yapılan kontrollerde muayenesiz araç kullanmak, süresi sona ermiş sürücü belgesiyle araç kullanmak, motosikletle yaya yolunda ilerlemek, yayalara ilk geçiş hakkını vermemek, sigortasız araç kullanmak, cam filmi kullanmak, kask takmamak ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmak gibi çok sayıda ihlal tespit edildi.

Korsan taşımacılık yapan 3 sürücüye işlem

Denetimlerde ayrıca korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne işlem uygulandı. Sürücü belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı belirlenen 2 sürücü ile aracını kullanım amacı dışında kullanan bir sürücü hakkında da cezai işlem gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından tespit edilen ihlaller nedeniyle sürücülere toplam 667 bin 861 lira trafik idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. Drone destekli denetimlerde sürücülerin trafikteki kural ihlalleri havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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