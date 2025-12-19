Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Aymakop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir ayakkabı imalathanesine yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB'deki Aymakop Sanayi Sitesindeki bir ayakkabı imalathanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL