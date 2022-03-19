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Başakşehir'de apartman dairesi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başakşehir'de apartman dairesi alev alev yandı

Başakşehir'de 3 katlı apartmanın ikinci katındaki evde çocuğun ateşle oynadığı sırada yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de 3 katlı apartmanın ikinci katındaki evde çocuğun ateşle oynadığı sırada yangın çıktı. Yangında binada bulunan iki dairede hasar oluşurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde bulunan üç katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, evde bulunan küçük çocuğun ateşle oynadığı sırada evde yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İtfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir, İtfaiye, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

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