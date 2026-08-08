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Başakşehir'de Demirci Dükkanında Yangın

Başakşehir'de Demirci Dükkanında Yangın
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Başakşehir’de Aymakoop Sanayi Sitesi’ndeki bir demirci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir'de Aymakoop Sanayi Sitesi'ndeki bir demirci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında iş yerinin boş olması muhtemel bir faciayı önledi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir demirci dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Yangın ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında iş yerinin boş olması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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