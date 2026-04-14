Üniversite öğrencilerinden kan bağış kampanyasına yoğun ilgi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Türk Kızılay iş birliği ile kan bağış kampanyası düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada ilk kanı ise BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya verdi.

Bartın Üniversitesi Kutlubüy Kampüsü'nde "BARü'nün kanında hayat var" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi. Üniversite idari personel ile akademisyenlerin de katıldığı kampanyaya üniversite öğrencileri yoğun ilgi gördü. 1071 ünite kan toplama hedefiyle gerçekleştirilen kampanyada ilk kanı ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya verdi. Kan vermenin insan sağlığına olan katkılarına dikkat çeken Akkaya, kan vererek hayat kurtarılabileceğini kaydetti. Kan bağışında bulunmak isteyenlere üniversite kapılarının açıldığını hatırlatan Akkaya, çevre köylerde yaşayanlar ve isteyen herkesin üniversiteye gelerek kampanyaya katılabileceğini de sözlerine ekledi.

Türk Kızılayı Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yayçın ise kan bağış kampanyasının organizesinde destek veren Bartın Üniversitesi ve Kızılay Karabük Kan Bağış merkezi yetkili ve görevlilerine teşekkür ederek, Kan bağış kampanyası tüm hemşehrilerimize de açık. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincinin geliştiği kampanya ile hem hayat kurtarabiliriz, hem kendi sağlığımızı iyileştirebiliriz. İsteyen herkes üniversiteye gelerek, kan verebilir. Kan veren üniversite öğrencileri olmak üzere kampanyaya destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kutlubey Kampüsü'nde 14-15-16 Nisan tarihleri arasında sabah saat 9: 00 ila akşam saat 19: 00 arasında, 21 Nisan'da ise Ağdacı Kampüsü'nde saat 09: 00-18: 00 arasında gerçekleşecek kampanyanın ilk gününde boyunca yaklaşık 4 saat içerisinde 123 ünite kan toplandı.

Kan bağış kampanyasının açılış programına Rektör Akkaya, Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Yalçın'ın yanı sıra Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Aydın, Karabük Kan Bağış Merkezi Müdürü Dinçer Karagöz, Müdür Yardımcısı Dilan Kablan da katıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı