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Bartın Ulus'ta yangında ev kullanılamaz hale geldi, adam camdan atlayıp kurtuldu

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Bartın Ulus'ta yangında ev kullanılamaz hale geldi, adam camdan atlayıp kurtuldu Haber Videosunu İzle
Bartın Ulus'ta yangında ev kullanılamaz hale geldi, adam camdan atlayıp kurtuldu
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Bartın'ın Ulus ilçesi Eldeş köyünde tek katlı bir evde çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi. Uykusunda yangına yakalanan 50 yaşındaki adam, camdan atlayarak kurtuldu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına uykusunda yakalanan adam, camdan atlayarak kurtuldu.

Bartın'ın Ulus ilçesi Eldeş köyü Emirtaş mevkiinde Hasan U.'nun (50) tek yaşadığı ve babasına ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark ederek uyanan Hasan U., camdan atlayarak yangından kurtuldu. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulus İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almalarının ardından söndürme çalışmalarını tamamladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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