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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodla uyarıda bulunduğu Bartın'ın Ulus ilçesinde şiddetli sağanak sele yol açtı. Grup köy yolunu su basarken, karayolunda çökme meydana geldi. İlçeye son yıllarda yapılan ve su tutan 10 adet tersip bendi faciayı önledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 gündür yağan yağmurlar yaka sellerine neden oldu. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Şirinler Köyü kısmında ise nehir suları, karayolunu çökertti. Çöken yol nedeniyle yaklaşık 2 saattir bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Grup köy yolunu su bastı

Sel nedeniyle ilçe merkezindeki Hasan Dede Türbesi'nden geçen grup köy yolunu su basarken, Ulus-Bartın ve Ulus-Kastamonu yollarında da şiddetli yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

Orman ve tarım arazilerini su bastı

Yağmur suları ilçenin farklı bölgelerindeki çok sayıda evin bodrum katına su girerken, ormanlık ve tarım arazileri de su içerisinde kaldı. Ulus ilçe merkezindeki çevre yolu kavşağından geçen ırmağın da debisi yükselerek taşkın seviyesine ulaştı.

Faciayı tersip bentleri engelledi

Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel maddi hasara yol açarken, can kaybı ve yaralanmalara neden olabilecek büyük selleri ise ilçede yapılan tersip bentlerinin önlediği belirtildi. Ulus'ta son 3 yılda, şiddetli yağışlarda ırmak suları ile sürüklenen büyük kaya ve tomrukların köprü menfezlerini tıkamasını önlemek, uyun akış hızını düşürmek, erozyon ve heyelanları önleme amacıyla kurulan 1o tersip bentinin görevini başarılı şekilde yapması nedeniyle selin faciaya dönüşmediği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı