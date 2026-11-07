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Bartın Ulus'ta kar 10 santimetreyi aşınca yolda kalan sürücülere köylüler yardım etti

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Bartın'ın Ulus ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Hazırlıksız yakalanarak yolda kalan çok sayıda sürücüye ekipler ve köylüler yardım etti.

Bartın'ın yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücülerinin yardımına köylüler yetişti.

Bartın'ın Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Ulus ilçesinde 1000-1400 metre rakımda bulunan köylerde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasında kalan köy yollarında kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü yolda kaldı. Sürücülerin yardımına ise ekipler ve köylüler yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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