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Bartın Organize Sanayi Bölgesinde Konteyner Yangını

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Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bir fabrikanın bahçesinde bulunan ve inşaat işçilerin kullandığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. Konteyneri saran alevler ve gökyüzüne yükselen duman nedeniyle alanda korkulu anlar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.

Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Bartın Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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