Bartın Irmağı'nda Bulunan Ceset Cezaevi Firarisine Ait Çıktı

Bartın'da bulunan erkek cesedin, 11 gün önce cezaevinden firar eden Ergün Bayrak'a ait olduğu belirlendi. Otopsi sonucuna göre Bayrak'ın boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

BARTIN (İHA) – Bartın Irmağı'nda bulunan cesedin kimliği yapılan otopsi sonucunda cezaevi firarisi Ergün Bayrak'a ait olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz pazar günü Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde ırmakta bir erkek cesedi bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"11 gün önce cezaevinden kaçmış"

Yapılan otopsi ve adli tıp incelemesi sonucu, cesedin 11 gün önce açık cezaevinden kaçan Ergün Bayrak'a ait olduğu belirlendi. Bayrak'ın yaklaşık 20 yıldır cinayet suçundan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Adli tıp raporuna göre Bayrak'ın boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
