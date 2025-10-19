Haberler

Bartın Hastanesi Önünde Oksijen Sızıntısı Panik Yarattı

Bartın Hastanesi Önünde Oksijen Sızıntısı Panik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Devlet Hastanesi önünde oksijen tanklarının dolumu sırasında sızan gaz, korku filmlerini andıran görüntülere yol açtı. Hasta ve yakınları, sis tabakasını gördüklerinde kısa süreli bir panik yaşadı.

Bartın'da hastane önünde sızan oksijen benzerine korku filmlerde rastlanan görüntülere neden oldu. Sis tabakasını gören hasta ve yakınları kısa süreli panik yaşadı.

Bartın Devlet Hastanesi Acili önünde bulunan oksijen tanklarına dolum yapıldığı esnada sızan gaz, benzerine korku, aksiyon ve gerilim filmlerinde rastlanan görüntüler ortaya çıkardı. Zemini tamamını kaplayan oksijeni gören hasta ve yakınları ise kısa süreli panik yaşadı

Sis tabakasını görenler, gaz sızıntısı zannetti. Dolum yapan görevlilere ne olduğunu sorarak gerçeği öğrenen hasta ve yakınları, yerdeki sis bulutuna sızan oksijenden kaynaklandığını öğrenmeleri üzerine rahat nefes aldı.

Öte yandan dolumun tamamlanarak, oksijen tankerinin hastaneden ayrılmasının ardından sis tabakası da kayboldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Paramount Oteli soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Paramount Otel soruşturmasında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Gençlerbirliği'nden bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz

Maç sonunda bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Milli yıldız 7 aylığına imza attı
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Ateşkese rağmen İsrail askerleri iki Filistin çocuğa şiddet uyguladı

Ateşkes de dinlemiyorlar! İşte İsrail askerlerinin skandal görüntüleri
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.