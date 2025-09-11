Bartın Emniyet Müdürü Değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Polis Harekat Daire Başkanlığı'na atanırken, yerine ise Artvin Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bartın'ın da aralarında bulunduğu 37 ile emniyet müdürünün görev yeri değişti. Resmi Gazete'de yayımlananan kararname ile 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken, merkeze atanan Ünsal Hayal, Polis Özel Harekat (PÖH) Başkanlığı'na atandı. 1 Ağustos 2023'te Bartın'a atanan Hayal, görev süresi boyunca şehirde huzur ve güvenin sağlanması konusunda yürüttüğü başarılı çalışmalarla dikkat çekmişti.

Hayal'ın yerine ise Bartın'a Artvin Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe atandı.

1995 yılında Polis Akademisinden mezun olan Adatepe sırasıyla; Bursa, Bayburt, Antalya ve Van İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptıktan sonra Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı, Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerini de icra etti. - BARTIN