Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne 12 Yeni Araç Teslim Edildi

Bartın'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 12 hizmet aracı törenle teslim edildi. Araçların anahtarlarını ise en kıdemli ve en genç gazeteciler teslim etti.

Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen anahtar teslim törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Garnizon komutanı Dz. Kd. Alb. Ertan Şahin, protokol üyeleri, emniyet teşkilatı mensupları ve basın mensupları katıldı. İşadamlarının da desteğiyle alınan araçların anahtarlarını ise Vali Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı Mühittin Gürel, Garnizon Komutanı Ertan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Teber, Amasra İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal, programa katılan en kıdemli gazeteci olarak İhlas Haber Ajansı Bartın Temsilcisi Serhat Demir ve en genç gazeteci olarak ise Aba Medya İnternet Sitesi editörü Yasemin Günay Keskin teslim etti.

Törende konuşan Vali Nurtaç Arslan ve Emniyet Müdürü Hayal, daha hızlı ve etkili hizmet verebilmesi için araç filosunun modernize edildiğini belirterek, 12 yeni aracın bölgeye ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Yapılan dua ile teslim edilen araçlar, program sonunda konvoy halinde kentte tur attı. - BARTIN