Üye Girişi
Haberler

Bartın'daki feci kazada ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:

Bartın'da meydana gelen servis kazasında hayatını kaybeden servis sürücüsü Necmi Gökalp dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'daki feci kazada ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı

BARTIN - Bartın'da meydana gelen servis kazasında hayatını kaybeden servis sürücüsü Necmi Gökalp dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'ın Kurtköy mevkisinde Organize Sanayi Bölgesine giden Necmi Gökalp'in yönetimindeki 74 M 0203 plakalı minibüs ile Erol Arslan'ın yönetimindeki 74 M 0469 plakalı minibüs çarpışmış, kazanın etkisiyle savrularak devrilen iki araçtaki sürücülerden Necmi Gökalp hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılmıştı.

Kazada ölen servis sürücülerinden Necmi Gökalp Akıncılar Köyü Düz Mahalle 'deki aile kabristanına defnedildi. Yakınlarının büyük acı yaşadığı cenaze töreninde Gökalp, dualar ve göz yaşları ile son yolcuğuna uğurlandı.

Kazada yaralanan diğer servis sürücüsü Erol Arslan, tedavisinin ardından gözaltına alınarak, Bartın Adliyesi'ne götürüldü. Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bartın 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Ömer Özden kimdir? İYİ Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan adayı Ömer Özden kimdir? Fatih Çelik kimdir? İYİ Parti Erzurum Aziziye Belediye Başkan adayı Fatih Çelik kimdir? 12 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Paradoks ne demek? Sporda paradoks anlamı ne? Survivor Poyraz diskalifiye mi oldu? Poyraz ne yaptı, cezası ne oldu? Poyraz küfür mü etti? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Mart Pazartesi 2024? 12 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Survivor kim kazandı? 11 Mart Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim? Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi filmi konusu, oyuncuları ve Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi özeti! 12 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 12 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 47. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title