Bartın'da Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye Ceza

Bartın'da yüksek sesle müzik dinlediği ihbarı üzerine durdurulan bir otomobilin sürücüsüne para cezası kesildi. Ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Şadırvan Caddesi'nde yüksek sesle seyreden E.K. idaresindeki 67 ABK 468 plakalı otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine bölgede bulunan bekçiler tarafından aracı durduruldu. Olay yerine çağrılan trafik polisleri, sürücüye yüksek ses ve standart dışı air süspansiyon gibi nedenlerden para cezası kesti. Kesilen cezaların ardından şahsın 100 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesine 2 aylığına el konuldu. - BARTIN