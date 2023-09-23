Bartın'da yola inen ayı böyle görüntülendi Bartın'ın ulus ilçesindeki bir köy yolunda seyir eden otomobilin önüne ayı çıktı.

Bartın'da yola inen ayı böyle görüntülendi

BARTIN - Bartın'ın ulus ilçesindeki bir köy yolunda seyir eden otomobilin önüne ayı çıktı. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı, ormanlık alana girerek ortadan kayboldu

Ulus İlçesine bağı Kumluca beldesi Kirsinler köyünün girişinde seyir eden bir otomobilin önüne ayı çıktı. Ayı bir süre aracın önünde koşarken, araçta bulunanlar ise korna çalarak ve bağırarak ayıyı yoldan ormanlık alana doğru kaçması için çaba gösterdiği dikkat çekti.

Yaklaşık metrelerce otomobilin önünde koşan ayı, bulduğu bir alandan ormana girerek, gözden kayboldu