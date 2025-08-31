Bartın'da Yangın: Vali Arslan Açıklamalarda Bulundu

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesinde çıkan yangının arılıktan çıktığını değerlendirdiklerini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağıçerçi köyünde çıkan yangında saha çalışmaları için bölgede olan Vali Nurtaç Arslan, yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Arslan, "Arılıkta çıktığını değerlendirdiğimiz yangın ormana sıçradı. Şu an 28 iş makinesi araç ve 2 helikopter ile 150 personelimiz ile yangına müdahale ediyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. İmkanlarımızı her geçen dakika artırarak inşallah yangını söndüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun" dedi. - BARTIN