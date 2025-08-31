Bartın'da Yangın: Vali Arslan Açıklamalarda Bulundu
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesindeki yangının arılıktan çıktığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 28 iş makinesi, 2 helikopter ve 150 personelle yangına müdahale ediliyor.
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesinde çıkan yangının arılıktan çıktığını değerlendirdiklerini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağıçerçi köyünde çıkan yangında saha çalışmaları için bölgede olan Vali Nurtaç Arslan, yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Arslan, "Arılıkta çıktığını değerlendirdiğimiz yangın ormana sıçradı. Şu an 28 iş makinesi araç ve 2 helikopter ile 150 personelimiz ile yangına müdahale ediyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. İmkanlarımızı her geçen dakika artırarak inşallah yangını söndüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun" dedi. - BARTIN
