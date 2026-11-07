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Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

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Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı Haber Videosunu İzle
Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Bartın'da 6 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Aramalarda tesisat malzemelerinin bulunduğu kovaya gizlenmiş uyuşturucu ile 77,44 gram metamfetamin ve 4 ecstasy hap ele geçirildi.

Bartın'da narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda, tesisat malzemelerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda 77,44 gram metamfetamin, 31,35 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 adet ecstasy hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan aramalarda tesisat malzemelerinin bulunduğu kovaya gizlenen uyuşturucu maddeler ise ekipleri de şaşırttı. Operasyonda H.E. ve N.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İfade işlemlerinin tamamlanması ile Bartın Adliyesine sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. H.E. tutuklanırken, N.E. isimli şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde kullanımına ve ticaretine ilişkin yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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